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В Ишиме Тюменской области полицейские провели акцию «Госуслуги. Быстро! Просто! Надежно!»
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В Ишиме Тюменской области полицейские провели акцию «Госуслуги. Быстро! Просто! Надежно!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
В отделе по вопросам миграции МО МВД России «Ишимский» полицейские провели акцию «Госуслуги. Быстро! Просто! Надежно!». Цель мероприятия — популяризация портала и оказание государственных услуг в электронном виде.
Сотрудники отдела рассказали о возможностях подачи заявки на оформление заграничного паспорта, выдачу и замену паспорта гражданина РФ, постановку и снятие на регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию иностранных граждан, а также о том, как получить государственную услугу, зарегистрировавшись на официальном портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru.
В завершение мероприятия гражданам раздали памятки с описанием предоставляемых услуг и руководством по использованию единого портала.
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