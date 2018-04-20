В Ишиме Тюменской области полицейские провели акцию «Госуслуги. Быстро! Просто! Надежно!»

В отделе по вопросам миграции МО МВД России «Ишимский» полицейские провели акцию «Госуслуги. Быстро! Просто! Надежно!». Цель мероприятия — популяризация портала и оказание государственных услуг в электронном виде.

Сотрудники отдела рассказали о возможностях подачи заявки на оформление заграничного паспорта, выдачу и замену паспорта гражданина РФ , постановку и снятие на регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию иностранных граждан, а также о том, как получить государственную услугу, зарегистрировавшись на официальном портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru.

В завершение мероприятия гражданам раздали памятки с описанием предоставляемых услуг и руководством по использованию единого портала.