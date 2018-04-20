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В России к дисциплинарной ответственности привлекли три тысячи адвокатов
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В России к дисциплинарной ответственности привлекли три тысячи адвокатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 15 тысяч жалоб на адвокатов поступило за 2017 год, 3 тысячи адвокатов привлечено к дисциплинарной ответственности, заявил глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко на круглом столе Федерального союза адвокатов России.
"За прошлый год на адвокатов поступило более 15 тысяч жалоб, по ним было возбуждено 5 тысяч дисциплинарных производств, 3 тысячи адвокатов привлечено к дисциплинарной ответственности", — сказал он.
По его данным, органы юстиции обращались в адвокатские палаты с жалобами более 200 раз, на них отреагировали 20 раз. Адвокаты оспаривали решения палат о привлечении к дисциплинарной ответственности 105 раз за прошлый год, удовлетворена 21 жалоба.
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