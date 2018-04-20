В России к дисциплинарной ответственности привлекли три тысячи адвокатов

"За прошлый год на адвокатов поступило более 15 тысяч жалоб, по ним было возбуждено 5 тысяч дисциплинарных производств, 3 тысячи адвокатов привлечено к дисциплинарной ответственности", — сказал он.

По его данным, органы юстиции обращались в адвокатские палаты с жалобами более 200 раз, на них отреагировали 20 раз. Адвокаты оспаривали решения палат о привлечении к дисциплинарной ответственности 105 раз за прошлый год, удовлетворена 21 жалоба.