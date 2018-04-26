Ещё
В бундестаге представят резолюцию по отмене антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В бундестаге представят резолюцию по отмене антироссийских санкций 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Партия «Альтернатива для Германии» в ближайшие два месяца представит резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций и налаживания отношений с Москвой в парламенте страны. Об этом пишет газета «Известия».
По словам члена комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунда, благодаря инициативе канцлер ФРГ Ангела Меркель поймет, что значительная часть населения не согласна с политикой Берлина.
Шлунд считает, что несмотря на политические разногласия Германия и Россия должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах.
Правых поддерживает левая партия Die Linke. Депутат бундестага от левых, председатель комитета по обороне Александр Ной сообщил, что его «партия всегда выступала против антироссийских мер, которые нанесли значительный ущерб немецкому бизнесу».
ТВ Центр: последние новости
Москва оставила за собой право ответить Киеву за ситуацию с экипажем судна "Норд" Захарова заявила о рейдерском захвате генконсульства России в Сиэтле В США потратят почти 928 миллионов долларов на гиперзвуковую управляемую ракету
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель194
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США53
Глава МЧС ответил Михалкову214
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»115
Назван доход говорившей с Путиным звезды7
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение