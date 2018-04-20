«Нет другого пути». Эксперты о позиции Германии по санкциям

"Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты", — сказал он.

Ранее в Минэкономики страны заявили, что намерены изучить негативное влияние нового пакета санкций США на немецкие компании.

Ранее также появилась информация о том, что руководство Германии хочет просить Вашингтон освободить немецкие предприятия и корпорации от участия в антироссийских санкциях. Отмечалось, что инициаторами выступили промышленные гиганты, в частности Siemens , Daimler и Volkswagen, которые не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. Новые санкции могут обойтись им в сотни миллионов евро.

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России. Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании.

Как отметил в эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш , в Германии понимают, что поддержка санкций США фатально отразится на экономике страны.

"По сути, у Германии нет другого пути, кроме как потребовать от Соединенных Штатов особого статуса и возможности выйти из режима санкций против России, поскольку иначе она понесет совершенно фатальные потери для своей экономики", — сказал Кирилл Коктыш.

Вместе с тем Германия не может принимать на этот счет самостоятельное решение. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . По его словам, у Берлина нет на это ресурсов.

"Германия не может пойти на конфликт с Америкой — сколь-нибудь существенный или вербальный, потому что у нее просто нет для этого ресурсов. Она может просить как младший партнер, но пойти на конфликт для нее бессмысленно, потому что Германия зависит от своего экспорта в Америку. А Америка от Германии ни в чем не зависит, кроме как в политической поддержке. Но, как показывает история с отравлением (бывшего полковника ГРУ Сергея) Скрипаля, Германия вынужденно идет в фарватере американской политики, потому что не может предложить свою. Для того чтобы Германия вела себя по-другому, ей необходима смена политических поколений, а это пока незаметно", — сказал Владимир Брутер.

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