«Югра — Территория возможностей». В Ханты-Мансийске пройдет окружной форум

Сотня участников пройдет подготовку к Всероссийской форумной кампании, в том числе и к предстоящему форуму «УТРО-2018».

Как сообщает Пресс-служба «Региональный молодежный центр», организаторам удалось разнообразить образовательную программу деловыми играми и индивидуальными консультациями.