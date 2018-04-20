Ещё
«Югра — Территория возможностей». В Ханты-Мансийске пройдет окружной форум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Югра — Территория возможностей». В Ханты-Мансийске пройдет окружной форум 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Сотня участников пройдет подготовку к Всероссийской форумной кампании, в том числе и к предстоящему форуму «УТРО-2018».
Как сообщает Пресс-служба «Региональный молодежный центр», организаторам удалось разнообразить образовательную программу деловыми играми и индивидуальными консультациями.
Одной из тем форума станет социальное проектирование как инструменте социальных изменений. С «форумчанами» пообщается Зара Лавчьян, член тренерского пула Молодежного департамента Совета Европы. А программный директор арт-резиденции К. Ю. Хабенского «АРТХАБ», лидер Общественного движения за качество проживания каждого дня «Совершенный день» Анна Фельдман проведет сессию на тему «Креативные практики в создании и реализации проекта». Также пройдут лекции об информационных технологиях в проектном менеджменте и «Подготовка грантовой проектной заявки для участия в региональных и федеральных конкурсах».
АиФ Югра: последние новости
В Сургуте начали работы по демонтажу 450 гаражей В Ханты-Мансийске нашли протоку, по которой в Иртыш сливают сточные воды Заключительные взрывные работы на льду проходят в Югре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание303
«Весь салон залит кровью»113
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40025
Турция вывела золотой запас из США220
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение