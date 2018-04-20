Сотня участников пройдет подготовку к Всероссийской форумной кампании, в том числе и к предстоящему форуму «УТРО-2018».
Как сообщает Пресс-служба «Региональный молодежный центр», организаторам удалось разнообразить образовательную программу деловыми играми и индивидуальными консультациями.
Одной из тем форума станет социальное проектирование как инструменте социальных изменений. С «форумчанами» пообщается Зара Лавчьян, член тренерского пула Молодежного департамента Совета Европы. А программный директор арт-резиденции К. Ю. Хабенского «АРТХАБ», лидер Общественного движения за качество проживания каждого дня «Совершенный день» Анна Фельдман проведет сессию на тему «Креативные практики в создании и реализации проекта». Также пройдут лекции об информационных технологиях в проектном менеджменте и «Подготовка грантовой проектной заявки для участия в региональных и федеральных конкурсах».