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В Ханты-Мансийске награду получил «Журналист года — 2017»
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В Ханты-Мансийске награду получил «Журналист года — 2017» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Сегодня 21 апреля в Ханты-Мансийске стартовал 12 окружной форум «Информационный мир Югры».
Из рук губернатора Югры Натальи Комаровой на открытии форума получили награды ведущие журналисты Югры. Так обозреватель СТВ Мария Лебига стала «Журналистом года — 2017». А Тамара Козлова из нижневартовского «Местного времени» получила звание «Легенда журналистики». Она не смогла приехать, но оставила видеоприветствие всем участникам форума.
Также объявлены победители конкурса профессионального мастерства «Бизнес Югры».
Отметим, что форум собрал более 250 журналистов, блогеров и пресс-секретарей не только из Ханты-Мансийского округа, но и из УрФО. Участники в рамках запланированных мероприятий обсудят развитие информационного пространства Югры. Тема форума — «Говорим про настоящее».
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