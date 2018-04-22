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Лучшие югорские журналисты получили профессиональные награды
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Лучшие югорские журналисты получили профессиональные награды 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Победителям профессионального конкурса «Мир нашему дому» и «Журналист года» 2017 вручали на торжественной церемонии в рамках 12 окружного форума «Информационный мир Югры».
На открытии форума Наталья Комарова наградила Лучшего журналиста Югры и Легенду югорской журналистики.
«Журналистом года -2017» стала выпускающий редактор «СургутИнформТВ» Мария Лебига: «Работа журналиста, — это работа не для наград и не ради наград. Но, тем не менее, когда получаешь призы, это очень приятно».
«Легенда журналистики Югры», главный редактор газеты «Местное время» Тамара Козлова. На церемонии присутствовать не могла, поэтому свою благодарность выразила в видеопожелании.
В 2017 году впервые в программу конкурса была включена номинация «Экологическое эхо Югры».
«Лучшей редакцией, освещающей вопросы экологии» признан Региональный информационный центр «Югра» (АУ «Окружная телерадиокомпания „Югра“).
Победителем в номинации „Добрые сердца Югры“ признан проект газеты „Московский комсомолец“ — Югра» «Регион добра и милосердия».
Проект «Бережливый народ», подготовленный редакцией газеты «Югорское обозрение», признан лучшим в номинации «Бережливый регион».
За лучший тематический проект в номинации «Культура коренных малочисленных народов Севера» награждается редакция газеты «Вестник».
Главный редактор еженедельника Аргументы и факты — Югра Наталья Корба получила диплом первой степени в номинации «Лучшее освещение межкультурного и межрелигиозного диалога и сотрудничества» в конкурсе профессионального мастерства «Мир нашему дому» за статью «О чем молятся наши дети».
Далее награждали выдающихся журналистов, операторов и фотокорреспондентов.
«Лучшим фотокорреспондентом» признан фотокорреспондент городской газеты «Варта» (Нижневартовский район) Михаил Плецкий. «Лучшим телеоператором» за работу «Центру искусства 20 лет» стал Илья Мамонов (ГТРК «Югория»). «Лучшие телевизионные журналисты» — Константин Максимов (ГТРК «Югория») и журналист нефтеюганского информационного центра Инна Трифонова. Корреспондент радио «Югра» Елизавета Гутовская отмечена за сюжет «Родительский совет: Дети в Интернете».
«Лучший журналист сетевых СМИ» — Екатерина Чеховская, журналист Информационного агентства «2 ГОРОДА» (Советский район). «Лучшими журналистами печатных СМИ» 2017 года признаны Ольга Прядоха, корреспондент газеты «Сургутская трибуна» и Михаил Осипов, заместитель главного редактора газеты «Новости Югры».
Такой конкурс в Югре проводится уже 12 лет. Со всего округа выбирают работы лучших журналистов в разных сферах СМИ. Отметим, что в этом году на участие в конкурсах было подано более 200 заявок.
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