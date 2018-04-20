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Минстрой готов утверждать руководителей стройнадзоров
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Минстрой готов утверждать руководителей стройнадзоров 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не поддержал предложение подчинить региональные стройнадзоры Минстрою. Об этом он заявил в интервью "Российской газете" на IV Ялтинском международном экономическом форуме. Это предложение, напомним, снова возникло после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», где погиб 41 ребенок. И встал вопрос об эффективности работы стройнадзоров, которые подчиняются региональным властям.
"Сегодня в парламенте обсуждается тема возможного реформирования региональных стройнадзоров и архстройнадзоров, как в некоторых субъектах они называются. Было даже предложение от двух профильных комитетов Совета Федерации перейти на некую вертикаль прямого подчинения региональных стройнадзоров федеральному министерству строительства. Но мы все-таки считаем, это прерогатива региональных властей. Региональные или муниципальные власти выдают разрешение на строительство, выделают земельные участки под строительство тех или иных объектов, поэтому и строительный надзор и контроль должен быть тоже по региональным и муниципальным объектам на этом уровне управления", — пояснил Мень.
Министр рассказал о другом механизме, который помог бы навести порядок в строительной отрасли — согласование кандидатур руководителей региональных строительных надзоров. «Наверное, возможно обсуждать тему, связанную с согласованием кандидатур на эти должности», — сказал он. Он отметил, что сейчас такое утверждение проходят главные жилинспекторы субъектов Российской Федерации. «Мы их тестируем, проверяем знания действующего законодательства в той сфере, в которой они собираются работать», — пояснил Михаил Мень.
Министр сообщил, что сейчас варианты реформирования строительного надзора прорабатываются в Совете Федерации. «Коллегия из двух комитетов, с которыми мы собирались и обсуждали эту проблему, выразили желание выйти с законодательной инициативой. И мы ее готовы будем рассмотреть», — заявил глава Минстроя.
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