Минстрой готов утверждать руководителей стройнадзоров

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не поддержал предложение подчинить региональные стройнадзоры Минстрою . Об этом он заявил в интервью "Российской газете" на IV Ялтинском международном экономическом форуме. Это предложение, напомним, снова возникло после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», где погиб 41 ребенок. И встал вопрос об эффективности работы стройнадзоров, которые подчиняются региональным властям.

"Сегодня в парламенте обсуждается тема возможного реформирования региональных стройнадзоров и архстройнадзоров, как в некоторых субъектах они называются. Было даже предложение от двух профильных комитетов Совета Федерации перейти на некую вертикаль прямого подчинения региональных стройнадзоров федеральному министерству строительства. Но мы все-таки считаем, это прерогатива региональных властей. Региональные или муниципальные власти выдают разрешение на строительство, выделают земельные участки под строительство тех или иных объектов, поэтому и строительный надзор и контроль должен быть тоже по региональным и муниципальным объектам на этом уровне управления", — пояснил Мень.

Министр рассказал о другом механизме, который помог бы навести порядок в строительной отрасли — согласование кандидатур руководителей региональных строительных надзоров. «Наверное, возможно обсуждать тему, связанную с согласованием кандидатур на эти должности», — сказал он. Он отметил, что сейчас такое утверждение проходят главные жилинспекторы субъектов Российской Федерации . «Мы их тестируем, проверяем знания действующего законодательства в той сфере, в которой они собираются работать», — пояснил Михаил Мень.

Министр сообщил, что сейчас варианты реформирования строительного надзора прорабатываются в Совете Федерации. «Коллегия из двух комитетов, с которыми мы собирались и обсуждали эту проблему, выразили желание выйти с законодательной инициативой. И мы ее готовы будем рассмотреть», — заявил глава Минстроя.