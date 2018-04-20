В Пензе коммунальщики убирают мусор и грязь вдоль дорог

Пензе 20 апреля во всех районах города проходят работы по санитарной уборке города. Подробный отчет мэрия разместила на своем сайте.

Так, на территории Ленинского района в «санитарную пятницу» проведены мероприятия по очистке дворовых территории от бытового мусора и веток.

Специалисты МУП «Пензадормост» занимаются очисткой прилотковой части дорог по улицам: Карпинского, Коммунистическая, Кулакова, Суворова, Бекешская, проспект Победы. Выполнены работы по ручной уборке зимних накоплений из прилотковой зоны по улицам: Плеханова, Кураева, Ставского.

Сотрудники администрации Первомайского района вместе с ООО «Пензажилсервис +» собирали мусор на территории снесенных домов по улицам: Куйбышева, 39, 41. На улицах Калинина, Экспериментальная, Воронова, Кижеватова, Вадинская и Пушанина управляющие компании занимались сбором и вывозом мусора и листвы.

Сотрудники МУП «Пензадормост» вывозили смету по улице Окружная. По всему Первомайскому району патрулируют две санитарные бригады, которые помимо проезжей части и обочин проводят уборку остановок общественного транспорта и урн от мусора.

Рабочие МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» в течение дня собирали мусор по улицам: Водопьянова, Маршала, Крылова, Чкалова, Краснова, Металлистов. Организованы работы по очистке газонов от мусора по улицам: Калинина, Куйбышева , Свердлова. Выполнены работы по погрузке мусора по улицам: Куйбышева/Тамбовская, Богданова.

«В сегодняшних работах по благоустройству на территории Первомайского района приняли участие более 1200 человек, задействовано 18 единиц техники», — уточнили в пресс-службе мэрии.