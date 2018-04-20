Володин прилетит на Ямал 

Делегация Государственной думы РФ запланировала визит в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Как стало известно «ФедералПресс», возглавит делегацию, которая прибудет на Ямал в понедельник, 23 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты планируют посетить порт Сабетта. В программе визита запланировано знакомство с заводом «Ямал СПГ», а также арктическим портом. Кроме того, пройдет совещание. Точная программа уточняется.
Отметим, что в декабре 2017 года Ямал посетил президент РФ Владимир Путин. Он принял участие в погрузке сжиженным природным газом первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ».