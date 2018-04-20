Ещё
Володин прилетит на Ямал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин прилетит на Ямал 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Делегация Государственной думы РФ запланировала визит в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Как стало известно «ФедералПресс», возглавит делегацию, которая прибудет на Ямал в понедельник, 23 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты планируют посетить порт Сабетта. В программе визита запланировано знакомство с заводом «Ямал СПГ», а также арктическим портом. Кроме того, пройдет совещание. Точная программа уточняется.
Отметим, что в декабре 2017 года Ямал посетил президент РФ Владимир Путин. Он принял участие в погрузке сжиженным природным газом первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Санкции против Русала рикошетят по России» Отключат на два дня. Стал известен график отключений холодной воды в Красноярске СМИ: задержана руководитель налоговой службы Тюменской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание313
«Весь салон залит кровью»121
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40027
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей98
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение