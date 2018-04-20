Володин прилетит на Ямал

Как стало известно «ФедералПресс» , возглавит делегацию, которая прибудет на Ямал в понедельник, 23 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин

Депутаты планируют посетить порт Сабетта. В программе визита запланировано знакомство с заводом «Ямал СПГ», а также арктическим портом. Кроме того, пройдет совещание. Точная программа уточняется.