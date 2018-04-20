Курганские власти на 25% увеличат посевные площади для замещения привозных культур

"В прошлом году в регионе открылось новое предприятие по производству подсолнечного масла и других масел. Чтобы не закупать технические культуры в соседних регионах, площадь (посева) будет увеличена на 25% в 2018 году по сравнению с 2017 годом", — сказал он. По его словам, сейчас курганские аграрии ждут установления теплой погоды, чтобы приступить к посевной кампании.

Ранее первый заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин сообщил журналистам, что главная задача в регионе — сохранить общую площадь посевов на уровне прошлого года — это 1,4 млн га. Семена в хозяйствах заготовлены в 100-процентном объеме, но доля кондиционных (качественных) составляет пока 64%. Из-за сложных погодных условий погибло порядка 15% озимых посевов, эти площади займут яровые посевы.

Пугин отметил, что в прошлом году аграрии Курганской области закупили сельхозтехники на сумму 1,6 млрд рублей, при этом совокупный объем скидок, установленных по договорам с заводами-производителями, составил 116 млн рублей. В первом квартале текущего года закуплено сельхозтехники на 57 млн рублей.