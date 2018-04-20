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Стать реставратором просто: мастер-классы для всех желающих
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Стать реставратором просто: мастер-классы для всех желающих 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
В субботу 21 апреля состоится День открытых дверей в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, в Политехническом техникуме №2 и в образовательном комплексе градостроительства «Столица». Для всех желающих будут проведены мастер-классы по реставрационному делу. Студенты, не только поделятся своими умениями, но расскажут абитуриентам о том, как они видят процесс обучения.
«Вовлечение молодежи в профессию реставратора — одна из наших приоритетных задач. Именно поэтому, мы так активно работаем с реставрационными колледжами и уже с первых курсов активно привлекаем студентов к реставрационным работам на объектах города, всячески содействуем привитию им профессиональных навыков работы. Так, например, совместно с Союзом реставраторов России мы открыли центр повышения квалификации для специалистов-реставраторов при колледже № 26 (КАДР), где выпускники кроме документа о профессиональном образовании получают еще и аттестацию, позволяющую работать на объектах реставрации» — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Студенты колледжа «26 КАДР» примут гостей и посвятят их в тонкости реставрационного дела: будут организованы встречи с реставраторами-профессионалами и мастер-классы. Всего состоится четыре мастер-класса:
Выполнение работы в технике Маркетри: участники, попробуют создать рисунок из отдельных тонких пластинок древесины.
Реставрация старинной мебели: гости увидят, как происходит реставрация деталей антикварной мебели.
Прориси как основа иконописи: ребятам предложат попробовать себя в иконописи, т.е. сделать прорись иконы.
Резьба по камню: школьники попробуют самостоятельно создать рисунок на белом камне.
Мастер-классы состоятся по адресу: ул. Трофимова, д. 27, стр. 2. Начало: 10.00  Образовательный комплекс градостроительства «Столица» также подготовил интересную программу. Состоятся три мастер-класса:
Золочение лепного архитектурного декора: золочение лепнины придает интерьеру неповторимый вид, каждый участник сможет выполнить золочение архитектурного гипсового элемента поталью.
Реставрация лепного архитектурного декора: гости смогут научиться основам реставрации гипсовых изделий.
Выполнение декоративного покрытия: участники узнают о тонкостях декоративных элементов и работы с ними.
Мастер-классы состоятся по адресу: ул. Хавская, д. 8/1. Начало: 10.30.
ГБПОУ Политехнический техникум №2 приглашает на мастер-классы по реставрации масляной и темперной живописи, по декоративно-прикладному искусству и витражу.
Мастер-классы состоятся по адресу: Тружеников пер., д.12, с.4. Начало: 10.00.
Также 21 апреля состоится финал Ремесленной олимпиады. В финал олимпиады вышли те, кто показал лучшие знания и навыки ведения работ. В учебных заведениях он пройдет по разным направлениям. Например, в колледже «26 КАДР» реставраторам кирпичной кладки предстоит продемонстрировать традиционные виды кладок и умение восстанавливать утраты кладки, а реставраторы деревянных предметов будут восстанавливать части старинных изделий. Политехнический техникум №2 уже подвел итоги этой олимпиады среди своих учащихся. Им предстояло выполнить «старение» изделия (деревянное яйцо, плакетка) в любой технике. А по витражу на основе домашнего эскиза сувенирного изделия (панно) выполнить работу по нарезке, сборке, пайке стекла для витража в технике «Тиффани».
Еще несколько групп студентов примут участие в городских волонтерских субботниках на объектах культурного наследия.
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