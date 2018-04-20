Имел ли Ленин внебрачных детей

Согласно официальным данным, детей у Владимира Ильича Ленина и его жены Надежды Константиновны Крупской никогда не было. Однако вождю пролетариата приписывают сразу нескольких внебрачных отпрысков.

Андрей Арманд

О романе Ленина с революционеркой Инессой Арманд свидетельствуют многие источники. Есть гипотеза, что младший сын Инессы от второго мужа Владимира Арманда Андрей являлся на самом деле сыном Ленина и тот об этом знал. В честь деда младшего сына Андрея Арманда и его жены Хиены даже назвали Володей. В детстве мальчик был очень похож на Володю Ульянова с гимназического снимка.

Об Андрее Арманде известно, что до 1935 года он трудился инженером-механиком на Горьковском автозаводе, затем переехал в Москву , а в начале войны ушел добровольцем на фронт. В 1944 году Андрей Арманд в чине капитана был тяжело ранен под Вилкавишкисом, скончался в госпитале и был похоронен на мемориальном кладбище в литовском городе Мариямполь.

На самом деле Андрей Арманд никак не мог быть сыном Ленина: он родился в 1903 году, а Ленин и Инесса Арманд познакомились только в 1909-м. По крайней мере, потомки Армандов родство с вождем полностью отрицают.

Александр Стеффен

В 1998 году житель Берлина Александр Владимирович Стеффен дал интервью журналисту Арнольду Беспо. Он поведал, что является сыном Ленина и опять же Инессы Арманд.

По словам Стеффена, он родился в 1913 году, когда Инесса Арманд уже овдовела. В семимесячном возрасте его отдали в семью одного австрийского коммуниста. Весной 1920 года Александра в Зальцбурге навестила мать. Она привезла с собой письмо, адресованное Ленину, которое написала в 1913 году в Париже, и просила сохранить на память.

В 1928 году какие-то неизвестные люди увезли Александра в Америку. Впоследствии Стеффен пришел к выводу, что этих незнакомцев послал Сталин. Александр получил американское гражданство, в 1943 году ушел добровольцем в армию и до 1947 года служил на военно-морской базе в Портленде.

В 1959 году умерла жена Стеффена, и он переехал в ГДР, где ему охотно предоставили гражданство и хорошую квартиру. Позднее Стеффена пригласили на прием к генеральному секретарю ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтеру Ульбрихту, и тот сказал, что ему известно о происхождении Александра. А в 1967 году он встретился в Берлине с Брежневым, который вручил ему орден Дружбы народов и крепко расцеловал.

Но насколько правдива эта «немецкая» версия? Во-первых, нет никаких записей о рождении ребенка у Инессы Арманд в указанное время. Во-вторых, никто из ее окружения не упоминает о младенце. Наконец, в 1920 году Арманд находилась в Москве и никуда оттуда не выезжала. А визит Брежнева в ГДР состоялся вовсе не в 1967-м, а в 1971 году.

Все хорошо знают актера Андрея Миронова, но вот о другом Андрее Миронове — якобы внебрачном сыне В. И. Ленина — наверняка мало кто слышал.

Версию выдвинул киргизский предприниматель Мелис Арыпбеков, на досуге изучающий биографию вождя. Он уверяет, что свой псевдоним Ильич взял в честь некоей Инны Лениной. Эта история якобы изложена в документах, переданных Арыпбекову в Ленинграде внуком знаменитого русского художника Перова Романом Алексеевичем.

Если верить свидетельствам, Инна Филиппова-Ленина была оперной певицей. В юности у нее случился бурный роман в Петербурге с Владимиром Ульяновым . Они даже собирались пожениться, но родители девушки не желали, чтобы она выходила замуж за брата террориста, покушавшегося на царя. Влюбленные расстались, но Инна была уже беременна. Вскоре она вышла за другого — человека по фамилии Миронов. Впрочем, ни внук Перова, ни Арыпбеков не утверждали, что Андрей Миронов является именно сыном Ленина, — это лишь предположение.

Самой невероятной является версия о том, что Фанни Каплан была дочерью вождя. Якобы в архивах КГБ до 1934 года хранилось заявление, сделанное эсеркой после ареста. В нем Каплан сообщала, что совершенное ею покушение на Ленина на заводе Михельсона не преследовало политических целей, а только личные. Мол, когда-то революционер Ульянов на явочной квартире изнасиловал мать Фанни, и от этого насилия родилась дочь, которая выросла и решила отомстить.

Куда вероятнее выглядит версия, что Фанни Каплан имела близкие отношения с братом Ленина — Дмитрием Ульяновым.

Никаких детей!

Ряд зарубежных и отечественных медиков считают, что у Ленина вообще не могло быть детей. Вождь еще в молодости, мол, переболел сифилисом, а его супруга страдала эндокринными нарушениями, которые привели к бесплодию. Хотя это тоже всего лишь версия.