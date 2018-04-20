Ещё
Металлоинвест награжден за вклад в сохранение культурного наследия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Металлоинвест награжден за вклад в сохранение культурного наследия 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Компания «Металлоинвест» награждена Почетной грамотой Главгосэкспертизы России за вклад в сохранение объектов культурного наследия при проектировании и строительстве.
В 2017 году при подготовке проектной документации для развития Михайловского горно-обогатительного комбината был обнаружено древнее поселение славян. Археологический объект получил название «Курбакино поселение» и относится к киевской археологической культуре раннеславянского круга древностей и предварительно датируется III — V вв. н. э. Площадь памятника определена в 2033 кв. м.. Для сохранения памятника культурного наследия были проведены все необходимые спасательные археологические полевые работы с извлечением обнаруженных предметов — обломков обожженной глины, кусков дробленой кости крупного животного, обломков лепных керамических сосудов.
«Обнаруженные исторические артефакты были в хорошей сохранности, — отмечает профессор истории Курского госуниверситета, директор НИИ археологии Юго-востока Руси Владимир Енуков. — И это позволило установить, что найденное поселение является самым северным поселением Киевской культуры середины IV — первой половины V века».
Металлоинвест активно взаимодействует с ФАУ «Главгосэкспертиза России», Минстроем и Минкультуры по вопросам законодательного совершенствования деятельности в сфере сохранении объектов культурного наследия.
АиФ: последние новости
Сбербанк презентовал костюм GERT в Курске Центр Курска на два дня останется без горячей воды Определены сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание313
«Весь салон залит кровью»121
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40027
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей98
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение