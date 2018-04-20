Металлоинвест награжден за вклад в сохранение культурного наследия

Компания «Металлоинвест» награждена Почетной грамотой Главгосэкспертизы России за вклад в сохранение объектов культурного наследия при проектировании и строительстве.

В 2017 году при подготовке проектной документации для развития Михайловского горно-обогатительного комбината был обнаружено древнее поселение славян. Археологический объект получил название «Курбакино поселение» и относится к киевской археологической культуре раннеславянского круга древностей и предварительно датируется III — V вв. н. э. Площадь памятника определена в 2033 кв. м.. Для сохранения памятника культурного наследия были проведены все необходимые спасательные археологические полевые работы с извлечением обнаруженных предметов — обломков обожженной глины, кусков дробленой кости крупного животного, обломков лепных керамических сосудов.

«Обнаруженные исторические артефакты были в хорошей сохранности, — отмечает профессор истории Курского госуниверситета, директор НИИ археологии Юго-востока Руси Владимир Енуков. — И это позволило установить, что найденное поселение является самым северным поселением Киевской культуры середины IV — первой половины V века».