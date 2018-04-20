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В Орловской области стартовал проект «Народный бюджет»
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В Орловской области стартовал проект «Народный бюджет» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области проводится конкурсный отбор в рамках проекта «Народный бюджет», сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект призван решить задачи по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы, внутрипоселенческих дорог, тротуаров, придомовых территорий, парков, детских площадок, мест массового отдыха муниципальных образований Орловской области.
Участниками проекта станут органы исполнительной государственной власти специальной компетенции, органы местного самоуправления, жители региона, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
В проекты входят инициативы граждан, включенные в муниципальные программы, направленные на решение вопросов местного значения. Мероприятия, которые пройдут конкурсный отбор, получат субсидии из бюджета Орловской области.
Условием предоставления субсидии является софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета, местными жителями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Информация о конкурсном отборе мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области размещается на Портале Орловской области в разделе «Конкурсы, аукционы».
Заявка на участие в конкурсе представляется в Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления по установленной форме с приложением необходимых документов в бумажном виде непосредственно или направляется по почте по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 402.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 16 мая 2018 года включительно.
Сообщение В Орловской области стартовал проект «Народный бюджет» появились сначала на РИА 57.
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