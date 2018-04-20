Аутизм — не заболевание, а нарушение развития

2 апреля отмечается в мире, как Международный день распространения информации об аутизме. Вопросам комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра было посвящено совещание, которое прошло в Ханты-Мансийске в школе №1.

Участники встречи обсудили концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Документ утвержден в прошлом году, разработан до 2020 года и объединяет всех участников процесса реабилитации и социализации таких граждан. Затронуты будут все сферы: образование, социальное обслуживание, медицинские услуги, спорт.

Концепция содержит план основных мероприятий, «дорожную карту» — индивидуальный маршрут сопровождения человека, имеющего расстройства аутистического спектра на протяжении всей жизни, в том числе реабилитацию детей. Речь также идет об организации возможности профессиональной подготовки и содействии в обеспечении занятости до 2020 года.

Принятый документ позволит объединить наиболее эффективные методики, чтобы оказывать квалифицированную комплексную помощь детям с аутизмом, выработать у них самостоятельность, независимость, навыки социальной адаптации. В рамках реализации мероприятий Концепции в Югре планируется выпуск методических материалов, приобретение специального оборудования за счет средств государственной программы «Доступная среда».

«Решение вопросов сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра возможно только при слаженном межведомственном взаимодействии. Сегодня мы пригласили к разговору специалистов из разных сфер. Наша общая задача сделать все, что от нас зависит для становления комплексной системы помощи людям с аутизмом и их семей в Ханты-Мансийске», — подчеркнула заместитель Главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова. Как рассказал директор департамента образования югорской столицы Юрий Личкун, сегодня образовательную услугу получают 27 детей с расстройствами аутистического спектра, 18 из них — в дошкольных учреждениях, и 9 — в школах. В образовательных учреждениях детям оказывается коррекционная, психологическая, логопедическая помощь.

В кабинетах педагога-психолога и учителя-логопеда, учителя-дефектолога в образовательных организациях есть специализированное диагностическое оборудование.

Подписаны соглашения с несколькими реабилитационными и спортивными учреждениями города с целью организации обучения по адаптированной программе. В школе №6 прошло заседание рабочей группы по реализации инициатив концепции.

Концепция реализуется в округе за счет средств государственных программ, одна из которых — это «Доступная среда». Значимый критерий — эффективность медицинской реабилитации людей с расстройством аутистического спектра. Прозвучало предложение — разработать некий документ по каждому больному ребенку, а также провести анализ реальных потребностей для деятельности рабочих групп, реализующих концепцию.

По итогам совещания был утвержден план работы, в котором точечно отражены мероприятия для каждого учреждения, ведомства, задействованного в реализации концепции.

Напомним, под аутизмом понимают врожденное нарушение развития, при котором у человека отмечается нарушение социального взаимодействия, коммуникативных навыков.

Специалисты считают аутизм нарушением развития, а не заболеванием. Разница в том, что болезнь возникает у изначально здорового человека, и через некоторое время, благодаря лечению, человек выздоравливает. Нарушение развития — врожденная особенность. Выявляется аутизм обычно в течение первых трех лет жизни ребенка