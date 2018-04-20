Глава Марий Эл взял под личный контроль судьбу долгостроя на улице Димитрова

Глава Марий Эл Александр Евстифеев взял под личный контроль ход строительства многоквартирного дома по улице Димитрова, 73 в Йошкар-Оле . Об этом стало известно в ходе совещания в доме правительства 19 апреля.

«Компания-застройщик при сдаче дома в эксплуатацию не утеплила боковую стену фасада должным образом: вместо облицовочного материала строители лишь натянули пленку черного цвета, отчего в квартирах жильцов был постоянный холод, а дом стоял в неприглядном виде», — поясняет пресс-служба главы республики.

Александр Евстифеев дал поручение мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову помимо прочего проработать вопросы благоустройства территории вокруг здания. Также он напомнил о необходимости предусмотреть строительство второй очереди этого жилого дома.

По словам Евгения Маслова, с жильцами была проведена разъяснительная работа. Кроме того, проект планировки территории вокруг строящегося здания был пересмотрен, в результате увеличена площадь парковки и детской площадки. Пока местные жители остались довольны грядущими переменами.

Напомним, новый застройщик данной территории был выбран в феврале этого года.