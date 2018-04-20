Оскорбленные шуткой башкиры устроят набег на ТНТ

Уроженцы Башкирии намерены прийти к центральному офису ТНТ в Москве и потребовать от канала извинений за шутку комика Руслана Белого . Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на председателя Всемирного курултая (конгресс) башкиров Амира Ишемгулова.

«Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение показали», — уточнил Ишемгулов.

Он выразил уверенность, что «все пройдет в рамках закона» и отметил, что в Башкирии живет культурный и тактичный народ.

19 апреля представители Всемирного курултая башкиров пожаловались в Генпрокуратуру . Они утверждают, что в стендапе комика прослеживаются признаки нарушения статьи 282 УК («Возбуждение ненависти, либо вражды»).