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Оскорбленные шуткой башкиры устроят набег на ТНТ
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Оскорбленные шуткой башкиры устроят набег на ТНТ 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Говорит Москва
Уроженцы Башкирии намерены прийти к центральному офису ТНТ в Москве и потребовать от канала извинений за шутку комика Руслана Белого. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на председателя Всемирного курултая (конгресс) башкиров Амира Ишемгулова.
«Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение показали», — уточнил Ишемгулов.
Он выразил уверенность, что «все пройдет в рамках закона» и отметил, что в Башкирии живет культурный и тактичный народ.
19 апреля представители Всемирного курултая башкиров пожаловались в Генпрокуратуру. Они утверждают, что в стендапе комика прослеживаются признаки нарушения статьи 282 УК («Возбуждение ненависти, либо вражды»).
17 апреля жители Уфы принялись осуждать комика в соцсетях за шутку о герое республики Салавате Юлаеве. В программе «Комик в городе», которая выходит на ТНТ, Белый порассуждал о том, что Юлаев был разбойником.
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