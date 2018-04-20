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Башкиры Москвы готовят пикет возле офиса ТНТ
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Башкиры Москвы готовят пикет возле офиса ТНТ 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
О том, что сегодня в столице пройдёт массовая акция башкир, радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель Всемирного курултая (конгресс) башкир Амир Ишемгулов.
«Сегодня должен в три часа собраться у центрального офиса ТНТ башкирский народ, который проживает в Москве. Около главного входа. Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение, которое показали. Я считаю, у нас народ культурный, тактичный, думаю, всё это произойдёт в рамках закона».
Вчера Всемирный курултай башкир направил жалобу в Генпрокуратуру РФ на выступление Руслана Белого в Уфе, которое показал телеканал ТНТ. Комика требуют привлечь к уголовной ответственности по статье 282 «Возбуждение ненависти, либо вражды.
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