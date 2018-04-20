В преддверии Дня Победы оренбуржцы могут отправить ветеранам открытки

В Оренбуржье началась традиционная акция приуроченная ко Дню Победы «Благодарность земляков».

Как сообщает Почта России, до конца апреля любой желающий может подписать и отправить поздравительные открытки участникам войны. Послания земляком торжественно вручат ветеранам.