В преддверии Дня Победы оренбуржцы могут отправить ветеранам открытки 

В Оренбуржье началась традиционная акция приуроченная ко Дню Победы «Благодарность земляков».
Как сообщает Почта России, до конца апреля любой желающий может подписать и отправить поздравительные открытки участникам войны. Послания земляком торжественно вручат ветеранам.
На Главпочтамте Оренбурга по адресу улица Кирова,18 установлен специальный почтовый ящик для праздничных открыток. Чтобы отправить послания со словами благодарности и пожеланиями нужно купить маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики. Отправление может быть безадресным.