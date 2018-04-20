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В преддверии Дня Победы оренбуржцы могут отправить ветеранам открытки
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В преддверии Дня Победы оренбуржцы могут отправить ветеранам открытки 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбуржье началась традиционная акция приуроченная ко Дню Победы «Благодарность земляков».
Как сообщает Почта России, до конца апреля любой желающий может подписать и отправить поздравительные открытки участникам войны. Послания земляком торжественно вручат ветеранам.
На Главпочтамте Оренбурга по адресу улица Кирова,18 установлен специальный почтовый ящик для праздничных открыток. Чтобы отправить послания со словами благодарности и пожеланиями нужно купить маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики. Отправление может быть безадресным.
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