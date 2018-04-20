«Я молод». Ямальскую молодежь прокачают профессиональные тренеры

Сегодня вечером, 20 апреля, в Ноябрьске состоится торжественное открытие образовательного молодежного форума «Я молод». В нем примут участие 150 человек из различных городов и районов Ямала. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила начальник отдела информационной поддержки и работы со средствами массовой информации окружного молодежного центра Виктория Тихонова.

Белгорода, «Чтобы прокачать ямальскую молодежь, в город приехали тренеры федерального и международного уровней из Пензы Томска , Ростова-на-Дону и Москвы . Также на форуме пройдёт грантовый конкурс проектов. Авторы лучших идей получат денежные гранты на их реализацию. Общая сумма грантов составляет 500 тысяч рублей», — сказала она.

Образовательная программа форума пройдет по пяти профильным направлениям: «Молодёжь и молодёжная политика», «Молодёжь и карьера», «Молодёжь и самоуправление», «Молодёжь и общество» и «Школа тренеров».

Завтра, 21 апреля, ямальская молодежь примет участие в тренинге по личной эффективности, будут работать по направлениям форума «Карта действительности», «Проблематика», «Лестница молодежного участия». Также для них организуют командные соревнования «Олимпийские игры», конвейер проектов. Кроме того, пройдет вокальный конкурс «Ералаш серии „Я молод“.