Голодовка на Русском месторождении закончена. Спецслужбы проводят проверки

Работник компании получил первую финансовую выплату от работодателя. Деньги пришли и на счета остальных сотрудников, с которыми вовремя не расплатился подрядчик.

«Получил за работу с 8 февраля по 16 апреля 66 тысяч рублей. Рассчитывал, конечно, на большее — зарплату обещали 75 тысяч в месяц», — сообщил ИА «Север-Пресс» Андрей Килин.

В компании его заверили, что полностью расплатятся с работниками в ближайшие дни.

Отметим, обращение работников ООО «Спецбурстрой» поступило в прокуратуру . Незамедлительно была проведена проверка с выездом на место. Прокуратура выяснила, что в ООО «Спецбурстрой» с обособленным подразделением в Новом Уренгое работают 50 человек, перед 27 из которых имеется задолженность по выплате заработной платы. По сведениям работников, трудовые отношения с ними оформлены должным образом не были. Это подтвердил и Андрей Килин.

«Договоров мы не видели. Только вчера дали договор о трудоустройстве на подпись, но я его подписывать отказался, так как там прописана сумма гораздо меньше той, о которой шел изначально разговор», — рассказал работник.

Работник прокуратуры района провел с коллективом ООО «Спецбурстрой» собрание, в ходе которого разъяснил им право обращения с заявлением для защиты трудовых прав. По результатам 12 работников компании написали коллективное заявление в прокуратуру района.

Информация направлена губернатору автономного округа. Прокурору Нового Уренгоя дано поручение о проведении проверки в обособленном подразделении ООО «Спецбурстрой».

Представители компании сегодня на протяжении дня не смогли ответить на вопросы ИА «Север-Пресс», ссылаясь на занятость руководства.