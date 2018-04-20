Поликлинику в Западном Мурино спроектируют за 16,8 млн рублей

Такова стартовая стоимость конкурса, извещение о котором опубликовано на сайте госзакупок.

Исходя из конкурсной документации ясно, что заявок на участие в конкурсе ждут до 10 мая, а победитель станет известен 17 мая. Заказчиком выступает ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». На проектирование отведено 430 дней. Поликлиника на 600 посещений в смену должна появиться в районе Западного Мурино Всеволожского района, на землях САОЗТ «Ручьи».

Площадь участка — 12018 кв. м. В пятиэтажном здании разместятся взрослое и детское отделения, стоматология, травматология, хирургия, дневной стационар на 12 коек, женская консультация, лаборатории и другие службы.