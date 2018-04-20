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Комплекс для сортировки твердых коммунальных отходов откроется в Нижегородской области
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Комплекс для сортировки твердых коммунальных отходов откроется в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comКомплекс для сортировки твердых коммунальных отходов откроется в Нижегородской области20 апреля и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер проверил подготовку к запуску комплекса для сортировки твердых коммунальных отходов ООО «МАГ Груп».
Современный производственный комплекс, оснащенный оптическими сортировщиками и не имеющий аналогов в России, занимает четыре из 70 га полигона «МАГ-1». Он позволяет перерабатывать до 470 000 тонн мусора в год, отсортировывая отходы по составу и упаковывая их в брикеты для дальнейшей реализации. Таким образом, практически весь объем твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон «МАГ-1», будет отсортирован, и на захоронение пойдут лишь непригодные для дальнейшей переработки фракции.
В качестве партнера для поставки оборудования была выбрана компанияBollegraaf (Нидерланды). При этом мусоросортировочная линия настроена на морфологический состав именно российского мусора.
«В регионе уже функционирует несколько линий и комплексов по сортировке ТКО, но такого проекта у нас еще не было. Возможность сортировать отходы на основании запросов рынка позволяет реализовывать вторсырье, а значит в перспективе говорить о снижении темпов роста платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Учитывая объемы будущего производства, важно контролировать, как идет подготовка к запуску комплекса», — отметил Александр Байер.
Строительство комплекса началось в 2017 году и сегодня находится на завершающей стадии. Планируется, что он начнет работу уже в мае.
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