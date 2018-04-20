В России появятся центры для подготовки волонтеров старшего поколения

Благотворительный фонд «Память поколений» стал партнером федеральной программы развития добровольчества «Молоды душой», направленной на развитие творческого потенциала, самореализацию и улучшение качества жизни пожилых людей. Ассоциация волонтерских центров России (АВЦ) успешно презентовала программу 18 апреля на общественном совете Министерства труда и социальной защиты , и в тот же день в Общественной палате РФ был проведен первый обучающий семинар по развитию добровольческого движения среди россиян «серебряного возраста». Решено, что специалисты фонда займутся разработкой и запуском образовательных программ для пожилых людей, желающих стать волонтерами.

Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в России Годом добровольца, и до декабря АВЦ и «Память поколений» откроют в 15 регионах России волонтерские центры для пожилых людей на базе геронтологических, социальных и молодежных центров. Программа «Молоды душой» которая будет реализована при поддержке Министерства труда и Роспатриотцентра, также включает в себя социальную рекламу, информирование потенциальных волонтеров «серебряного возраста» о новых возможностях реализации. В фонде отмечают огромный потенциал программы: как показала практика работы с людьми старше 50 лет, они не только инициативны, но и очень ответственны и готовы включаться в проекты, которые приносят реальную пользу тем, кто живет рядом с ними.

«В нашей стране развивается прекрасное волонтерское движение, и его яркими представителями считаются «серебряные» добровольцы — активные и неравнодушные граждане старше 50 лет, которые проводят экологические акции и спортивные события, работают нянями и учат детей. Они помогают сделать город лучше, а его жителей — частливее, и за счет этого сами становятся счастливыми, здоровыми и долго живущими людьми. У «серебряных» волонтеров огромный опыт, и каждый из них хочет оставаться востребованным, применять свои знания и навыки, дарить свою энергию другим. В Год добровольца мы хотим им помочь и создать необходимую инфраструктуру на долгие годы вперед. Начнем мы с 15 субъектов, которых определим в ходе конкурса до конца мая», — рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

По данным Фонда Общественного мнения (ФОМ), свыше 24% граждан России, которым исполнилось 50 и более лет, остаются социально активными. Некоторые из них уже имели опыт добровольческой деятельности: 8% решали общественные проблем по месту жительства, 15% участвовали в экологических акциях и локальных добровольческих практиках и жертвовали деньги на благотворительность. Программа «Молоды душой» откроет широкие возможности для самореализации тех, кому за 50: самые интересные «серебряные» волонтерские проекты поддержат грантами на общую сумму до 4 миллионов рублей, а их авторы смогут помочь в реализации аналогов в регионах.

О планах включиться в социальную поддержку всех людей возрастной категории 50+, а не только ветеранов, представители «Памяти поколений» заявили в начале 2018 года, и партнерство с АВЦ стало первым шагом в этом направлении. «Серебряное» волонтерство — новый этап развития деятельности фонда, тогда как с добровольцами более младшего возраста «Память поколений» уже сотрудничает: в этом году представители движения «Волонтеры Победы» помогут фонду в распространении значков «Красная гвоздика» в рамках всероссийской акции. Она продлится с 22 апреля по 22 июня, все средства, собранные от продажи значков, будут направлены на покупку лекарств и высокотехнологичного медицинского оборудования для участников боевых действий, которым фонд «Память поколений» помогает с момента своего основания в 2015 году.