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Михалков спас оконфузившегося на ММКФ Верника
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Михалков спас оконфузившегося на ММКФ Верника 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сороковой по счету ММКФ в этом году вышел во внеурочное время. Обычно киномероприятие проходит в июле. Однако в связи с ЧМ-2018 по футболу, его пришлось перенести на более ранние сроки. Поэтому организаторам пришлось работать в авральном режиме, чтобы успеть все подготовить.
Однако на церемонии открытия без казусов все-таки не обошлось. Началось все с того, что ведущий Игорь Верник рассыпал листочки с текстом, а вовремя представления жюри литовского кинематографиста Саулюса Бержиниса, снимающего документальные ленты, представили как российского режиссера.
Сгладил неловкую ситуацию президент фестиваля Никита Михалков. Мэтр включил свое обаяние на полную катушку: «Все так нормально началось… С крушения пюпитра». Шутливая реплика режиссера вызвала смех в зале, мгновенно разрядив атмосферу.
Что касается гостя из Литвы, то Михалков и тут спас ситуацию. Он отметил, что и сам происходит из рода Гедиминовичей и может подать документы на второе гражданство, однако терпит. Мэтр также обратился со словами благодарности к коллегам из Великобритании, которые не побоялись приехать в Россию из-за угрозы отравления.
В последней реплике Михалков намекнул на отравление в Англии экс-агента Сергея Скрипаля и его наследницы, в котором Запад обвиняет Россию, хотя для этого нет никаких доказательств, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Московский комсомолец».
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