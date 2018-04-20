Михалков спас оконфузившегося на ММКФ Верника

Сороковой по счету ММКФ в этом году вышел во внеурочное время. Обычно киномероприятие проходит в июле. Однако в связи с ЧМ-2018 по футболу, его пришлось перенести на более ранние сроки. Поэтому организаторам пришлось работать в авральном режиме, чтобы успеть все подготовить.

Однако на церемонии открытия без казусов все-таки не обошлось. Началось все с того, что ведущий Игорь Верник рассыпал листочки с текстом, а вовремя представления жюри литовского кинематографиста Саулюса Бержиниса, снимающего документальные ленты, представили как российского режиссера.

Сгладил неловкую ситуацию президент фестиваля Никита Михалков . Мэтр включил свое обаяние на полную катушку: «Все так нормально началось… С крушения пюпитра». Шутливая реплика режиссера вызвала смех в зале, мгновенно разрядив атмосферу.

Что касается гостя из Литвы , то Михалков и тут спас ситуацию. Он отметил, что и сам происходит из рода Гедиминовичей и может подать документы на второе гражданство, однако терпит. Мэтр также обратился со словами благодарности к коллегам из Великобритании , которые не побоялись приехать в Россию из-за угрозы отравления.