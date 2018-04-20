Михалков спас оконфузившегося на ММКФ Верника 

Сороковой по счету ММКФ в этом году вышел во внеурочное время. Обычно киномероприятие проходит в июле. Однако в связи с ЧМ-2018 по футболу, его пришлось перенести на более ранние сроки. Поэтому организаторам пришлось работать в авральном режиме, чтобы успеть все подготовить.
Однако на церемонии открытия без казусов все-таки не обошлось. Началось все с того, что ведущий Игорь Верник рассыпал листочки с текстом, а вовремя представления жюри литовского кинематографиста Саулюса Бержиниса, снимающего документальные ленты, представили как российского режиссера.
Сгладил неловкую ситуацию президент фестиваля Никита Михалков. Мэтр включил свое обаяние на полную катушку: «Все так нормально началось… С крушения пюпитра». Шутливая реплика режиссера вызвала смех в зале, мгновенно разрядив атмосферу.
Что касается гостя из Литвы, то Михалков и тут спас ситуацию. Он отметил, что и сам происходит из рода Гедиминовичей и может подать документы на второе гражданство, однако терпит. Мэтр также обратился со словами благодарности к коллегам из Великобритании, которые не побоялись приехать в Россию из-за угрозы отравления.
В последней реплике Михалков намекнул на отравление в Англии экс-агента Сергея Скрипаля и его наследницы, в котором Запад обвиняет Россию, хотя для этого нет никаких доказательств, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Московский комсомолец».