ЯМЭФ показал бессмысленность политизации экономики, заявил Козак

Дмитрий Козак. ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости . Представительное присутствие зарубежных гостей показало полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил в ходе пленарного заседания Ялтинского международного экономического форума вице-премьер РФ

"Особо хочу поприветствовать наших зарубежных гостей, которые представляют 71 страну… Ваше столь представительное присутствие на форуме еще раз доказывает полную бессмысленность политизации экономических отношений", — сказал Козак.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму . Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.