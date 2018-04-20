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ЯМЭФ показал бессмысленность политизации экономики, заявил Козак
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ЯМЭФ показал бессмысленность политизации экономики, заявил Козак 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Представительное присутствие зарубежных гостей показало полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил в ходе пленарного заседания Ялтинского международного экономического форума вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Особо хочу поприветствовать наших зарубежных гостей, которые представляют 71 страну… Ваше столь представительное присутствие на форуме еще раз доказывает полную бессмысленность политизации экономических отношений", — сказал Козак.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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