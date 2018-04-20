В России подорожают госуслуги

Правительство одобрило законопроект об увеличении размера пошлин для автомобилистов и туристов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Так, госпошлину за регистрацию транспортных поднимут с 800 рублей до полутора тысяч. За получение национального водительского удостоверения придется платить 3 тысяч рублей вместо 2 тысяч. Сбор за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тысяч рублей. Сейчас эта услуга стоит 3,5 тысячи. С чем связано такое повышение государственных пошлин? Комментирует управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский:

— Повышение государственных пошлин может иметь два направления. Первое — это действительно собрать больше денег в бюджет и оправдать себестоимость услуги, которая существует в настоящий момент. Второе направление — это решение каких-то политических, протекционистских задач. Те повышения, которые мы сегодня обсуждаем, загранпаспорта и прочее, это, скорее, именно выправление ситуации с себестоимостью этих услуг. Конечно, с одной стороны, мы все считаем, что государство должно работать с эффективностью, автоматизируя процессы и наоборот снижать стоимость услуг для населения постепенно. Но, видимо, жизнь дорожает, заработная плата тех сотрудников в окошке, которые принимают у нас документы, растет, бюджетникам корректируют заработные платы не на много, но регулярно, та же электроэнергия тоже дорожает. В любом случае мы говорим о том, что есть основания для повышения. Вопрос оценки здесь очень спорный, потому что пошлину, насколько я помню, планируется повысить в два раза, всем понятно, что себестоимость и вот эти затратные инструменты в два раза не подорожали, поэтому какое-то экономическое обоснование — а почему именно настолько, оно действительно актуально, возможно, и целесообразно. Жаль, что государство никак не комментирует и не расшифровывает свою экономику, свои решения.

— Население как к такому подорожанию отнесется?

— Население как всегда единодушно к таким новациям относится отрицательно. Другой разговор, если бы государство при этом за повышение суммы пошлины предлагало нам дополнительный сервис, возможности, удобство какое-то, тогда это нашло бы отклик в сердцах части населения.

Ранее в правительстве сообщали, что при изготовлении документов нового поколения требуется создание инфраструктуры обработки и хранения данных. В связи с этим фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче таких документов возрастут.