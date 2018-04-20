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Куйвашеву представили концепцию комплекса «Гора Белая»
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Куйвашеву представили концепцию комплекса «Гора Белая» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Члены рабочей группы, которая занимается разработкой туристско-рекреационного кластера с особым налоговым режимом для его резидентов «Гора Белая», представили губернатору Куйвашеву концепцию комплекса. В рабочей встрече с главой региона приняли участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и председатель регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.
Решение о создании кластера было принято на выездном совещании, которое губернатор провел в феврале 2018 года. Комплекс будет создан базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала
«Мною были поставлены задачи по созданию туристического кластера с особыми условиями ведения бизнеса и особым налоговым режимом на его территории. Прошу представить ваши предложения: что уже сделано и в какой стадии реализации проект сегодня находится», — сказал Евгений Куйвашев.
Казакова рассказала, что подготовлен законопроект, который вносит изменения в ряд законов Свердловской области. Принятия законопроекта позволит установить на территории горы льготный налоговый режим для резидентов. При подготовке документа эксперты учитывали, что основными резидентами станут представители малого и среднего бизнеса. Сейчас членам рабочей группы предстоит внести законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание региона
Гункевич также представил губернатору наработки самой концепции. По его словам, проект следует реализовать в два этапа: доработка существующей инфраструктуры и разворачивание комплекса «Гора Белая» до полноценного курорта и создание на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства. Предполагается, что кластер будет создан от поселка Черноисточинск до Усть-Утки.
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