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Тактильный сад откроется в ЮВАО
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Тактильный сад откроется в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Тактильный сад «Шестое чувство», отдыхать в котором с комфортом смогут горожане, в том числе и с ограниченными возможностями по зрению, откроется в этом году в ЮВАО по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1.
— Основной задачей проекта является создание взаимодействия «человек — природная среда», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Парк разместится на площади в три тысячи квадратных метров и будет разделен на несколько тематических зон: шесть частей «Природы России» (средняя полоса, таежный край, степная зона, пустыни, тундра, субтропический пояс), «Огород» (где будут популярные у дачников овощные культуры), «Аптекарский огород» (с лекарственными и эфирно-масличными культурами, используемыми в народной медицине и парфюмерной промышленности). Аромасад будет наполнен благоуханием цветов и кустарников на протяжении всего сезона. Также в парке создадут миксбордер — цветник из декоративных кустарников, разнообразных злаков, луговых цветов, включающий композицию с каменистым ручьем, по которому можно будет прогуляться, как по тропинке. На территории поставят беседку для проведения мастер-классов и скамейки для отдыха посетителей.
Представленные в зеленой зоне разные виды растений, встречающиеся на территории России, позволят отдыхающим прикоснуться и ощутить ароматы различных экологических систем нашей страны. При этом люди с ограниченными возможностями по зрению смогут прикоснуться к растениям, ощутить их аромат и ознакомиться с описанием с помощью установленных тактильных табличек.
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