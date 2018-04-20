Бомж соорудил себе дом из автобусной остановки в Ростове

Видео с захватывающим сюжетом о захвате автобусной остановки сегодня в трендах социальных сетей Ростова. Мужчина без определенного места жительства решил, что остановочный павильон рядом с БСМП отлично подойдет на роль его дома. Устроился с комфортом, разложил вещи, припасы и спальное место. А вот ростовчане теперь боятся заходить на остановку, помимо неприятного запаха они опасаются и расправы. Может быть мужчина агрессивен и готов защищать свое место? Автор короткометражки отметил, что не знает к кому обращаться и как с этим бороться. Ростовчане сразу начали комментировать ситуацию и делится советами. Причем отдельно выделилась коалиция защиты бомжа. «Скажите спасибо что он не занял чей-то подъезд или отделение сбербанка, как это бывает. Вам бы лишь бы бороться. Он вас трогает?» — посетовали защитники. Остальные же жители донской столицы посоветовали обращаться в полицию.