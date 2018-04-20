Ещё
Бомж соорудил себе дом из автобусной остановки в Ростове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бомж соорудил себе дом из автобусной остановки в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Видео с захватывающим сюжетом о захвате автобусной остановки сегодня в трендах социальных сетей Ростова. Мужчина без определенного места жительства решил, что остановочный павильон рядом с БСМП отлично подойдет на роль его дома. Устроился с комфортом, разложил вещи, припасы и спальное место. А вот ростовчане теперь боятся заходить на остановку, помимо неприятного запаха они опасаются и расправы. Может быть мужчина агрессивен и готов защищать свое место? Автор короткометражки отметил, что не знает к кому обращаться и как с этим бороться. Ростовчане сразу начали комментировать ситуацию и делится советами. Причем отдельно выделилась коалиция защиты бомжа. «Скажите спасибо что он не занял чей-то подъезд или отделение сбербанка, как это бывает. Вам бы лишь бы бороться. Он вас трогает?» — посетовали защитники. Остальные же жители донской столицы посоветовали обращаться в полицию.
Деловое сообщество: последние новости
Девять ТРЦ закрыли в Ростове и Новочеркасске по итогам проверок МЧС Левый берег Дона становится новым центром Ростова Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание318
«Весь салон залит кровью»125
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40029
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть47
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей117
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение