Контрабанду запчастей более чем на 1 млн рублей пресекли на Дону

Контрабанду запчастей на сумму более 1 млн рублей пресекли пограничники в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ РФ , попытка незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии автозапчастей была пресечена в хуторе Федоровка Ростовской области.

Сообщается, что для переправки товара с территории Украины была демонтирована секция установленного на границе инженерного заграждения. На территории РФ запчасти загрузили в автомобиль ГАЗ-3308.

Пограничники задержали грузовик и обнаружили в его кузове около 100 коробок с автомобильными деталями.

В отношении водителя ГАЗ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение на государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов).

Материалы для рассмотрения направлены в мировой суд Чертковского района. Правонарушителю грозят штраф и конфискация контрабандного товара.