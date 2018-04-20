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В Уфе осиротел кадетский корпус имени Мусы Гареева
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В Уфе осиротел кадетский корпус имени Мусы Гареева 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
20 апреля после продолжительной тяжелой болезни скончался основатель уфимской школы-интерната с летной подготовкой. Руководитель был настоящим наставником для воспитанников кадетского корпуса. Всегда поддерживал учеников, пользовался авторитетом у выпускников школы, офицеров и преподавателей. Для кадетов смерть Салавата Якупова стала тяжелой потерей.
— Мы скорбим вместе с семьей Салавата Гиниятовича, приносим искренние соболезнования, — поделилась переживаниями мама одного из учеников Анастасия. — Он всегда с вниманием относился к каждому кадету, помогал. Школа держалась на этом человеке, он вложил в нее душу.
Салават Якупов в 1980 году окончил Московское высшее военное командное училище. В 1992 году Военную академию имени Фрунзе. В 2000 году основал Уфимскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева. За время существования, корпус выпустил 640 воспитанников. Большинство из них продолжило обучение в высших военных заведениях. Многие сейчас служат офицерами.
За свои заслуги Салават Якупов был награжден орденами «Мужества», «За личное мужество», медалью «За отвагу» и другими государственными и республиканскими знаками почета.
Редакция Ufa1 приносит соболезнования родным и близким Салавата Якупова.
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