В Уфе осиротел кадетский корпус имени Мусы Гареева

20 апреля после продолжительной тяжелой болезни скончался основатель уфимской школы-интерната с летной подготовкой. Руководитель был настоящим наставником для воспитанников кадетского корпуса. Всегда поддерживал учеников, пользовался авторитетом у выпускников школы, офицеров и преподавателей. Для кадетов смерть Салавата Якупова стала тяжелой потерей.

— Мы скорбим вместе с семьей Салавата Гиниятовича, приносим искренние соболезнования, — поделилась переживаниями мама одного из учеников Анастасия. — Он всегда с вниманием относился к каждому кадету, помогал. Школа держалась на этом человеке, он вложил в нее душу.

Салават Якупов в 1980 году окончил Московское высшее военное командное училище. В 1992 году Военную академию имени Фрунзе . В 2000 году основал Уфимскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева. За время существования, корпус выпустил 640 воспитанников. Большинство из них продолжило обучение в высших военных заведениях. Многие сейчас служат офицерами.

За свои заслуги Салават Якупов был награжден орденами «Мужества», «За личное мужество», медалью «За отвагу» и другими государственными и республиканскими знаками почета.

Редакция Ufa1 приносит соболезнования родным и близким Салавата Якупова.