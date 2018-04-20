В Мордовии экс-полковник сядет на 8 лет за взятку в 500 тысяч

Мордовии. Экс-начальник 720-го военного представительства министерства обороны РФ Игорь Рогулев был лишен права занимать должности на срок 7 лет и воинского звания «полковник запаса» за получение взятки от руководства саранского телевизионного завода за сокрытие нарушений в сфере гособоронзаказа, сообщает пресс-служба ФСБ Суд Пензенского военного гарнизона назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима , а также штрафа в размере 8 млн рублей. «Используя служебное положение, он получил 500 тыс. рублей от руководства завода за сокрытие нарушений в сфере государственного оборонного заказа и общее покровительство», — отмечается в сообщении. С 2016 по 2017 годы экс-полковник осуществлял приемку продукции ОАО «Саранский телевизионный завод». Офицер был задержан сотрудниками УФСБ при передаче 300 тыс. рублей заместителю военного прокурора Пензенского гарнизона. Деньги были обещаны за отсутствие проверки доходов экс-начальника на возможные нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.