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Глава управы Александр Михайлов встретился с жителями района
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Глава управы Александр Михайлов встретился с жителями района 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Глава управы Пресненского района Александр Михайлов 18 апреля провел встречу с жителями района. Она была посвящена проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, на территории района.
На мероприятии присутствовали: глава управы Пресненского района Александр Михайлов, заведующая филиала Пресненский ТЦСО Арбат Надежда Ярханова.
Сначала заведующая филиала Пресненский ТЦСО Арбат Надежда Ярханова представила доклад по заявленной теме. Она рассказала, что 9 мая в центре очень важный праздник, так как сотрудники работают для людей старшего поколения. В связи с тем, что ветеранов осталось мало они стараются с каждым разом придать ему еще большую важность. 8 и 9 пройдет теплое и торжественное мероприятие. Сотрудники центра проведут концерты и чаепития. Все жители района приглашены на это мероприятие. Так как некоторые ветераны не выходят из дома, к ним отправят сотрудников центра для передачи подарков.
— В Пресне по Московскому долголетию занимаются 20 организаций в районе. Они высказали желание поучаствовать в празднике и подписали договора. Специалисты будут вести занятия для всех желающих, — рассказала Надежда Ярханова.
Она отметила, что организации занимаются группами от 20 до 30 человек. Люди старшего возраста посещают досуговые клубы, школы и парк «Красная Пресня». Все эти организации предоставляют услуги бесплатно. Занятия проводят квалифицированные тренеры и преподаватели.
— Всех приглашаем на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, — завершила Надежда Ярханова свой доклад.
После него каждый желающий смог задать вопрос главе управы. Все обращения внесены в протокол и взяты на контроль.
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