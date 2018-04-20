Глава управы Александр Михайлов встретился с жителями района

Глава управы Пресненского района Александр Михайлов 18 апреля провел встречу с жителями района. Она была посвящена проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, на территории района.

На мероприятии присутствовали: глава управы Пресненского района Александр Михайлов, заведующая филиала Пресненский ТЦСО Арбат Надежда Ярханова

Сначала заведующая филиала Пресненский ТЦСО Арбат Надежда Ярханова представила доклад по заявленной теме. Она рассказала, что 9 мая в центре очень важный праздник, так как сотрудники работают для людей старшего поколения. В связи с тем, что ветеранов осталось мало они стараются с каждым разом придать ему еще большую важность. 8 и 9 пройдет теплое и торжественное мероприятие. Сотрудники центра проведут концерты и чаепития. Все жители района приглашены на это мероприятие. Так как некоторые ветераны не выходят из дома, к ним отправят сотрудников центра для передачи подарков.

— В Пресне по Московскому долголетию занимаются 20 организаций в районе. Они высказали желание поучаствовать в празднике и подписали договора. Специалисты будут вести занятия для всех желающих, — рассказала Надежда Ярханова.

Она отметила, что организации занимаются группами от 20 до 30 человек. Люди старшего возраста посещают досуговые клубы, школы и парк «Красная Пресня». Все эти организации предоставляют услуги бесплатно. Занятия проводят квалифицированные тренеры и преподаватели.

— Всех приглашаем на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, — завершила Надежда Ярханова свой доклад.

После него каждый желающий смог задать вопрос главе управы. Все обращения внесены в протокол и взяты на контроль.