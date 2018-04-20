На Таймыре обнаружили загадочное озеро в разломе

Необычность данного водоема, по словам жителей поселка в том, что вода в нем теплая, несмотря на то, что расположено оно вокруг льда.

Жители полуострова Таймыр обнаружили возле своего поселка разлом и загадочное озеро. Находка была сделана в вечной мерзлоте в районе поселка Усть-Авам.

Необычность данного водоема, по словам жителей поселка в том, что вода в нем теплая, несмотря на то, что расположено оно вокруг льда.

«Это наши в тундру проехались маленько и увидели. Озеро, настоящее озеро на поверхность вышло! И пещеры появились!», — цитирует их сайт « Комсомольской правды ».

Очевидцы также отмечают, что возле озера чувствуется сильный запах серы, а само оно, по их наблюдениям, начинает уходить под землю.