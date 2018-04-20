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На Таймыре обнаружили загадочное озеро в разломе
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На Таймыре обнаружили загадочное озеро в разломе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Необычность данного водоема, по словам жителей поселка в том, что вода в нем теплая, несмотря на то, что расположено оно вокруг льда.
Жители полуострова Таймыр обнаружили возле своего поселка разлом и загадочное озеро. Находка была сделана в вечной мерзлоте в районе поселка Усть-Авам.
Необычность данного водоема, по словам жителей поселка в том, что вода в нем теплая, несмотря на то, что расположено оно вокруг льда.
«Это наши в тундру проехались маленько и увидели. Озеро, настоящее озеро на поверхность вышло! И пещеры появились!», — цитирует их сайт «Комсомольской правды».
Очевидцы также отмечают, что возле озера чувствуется сильный запах серы, а само оно, по их наблюдениям, начинает уходить под землю.
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