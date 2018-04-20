Москва и Югра стали стратегическими партнерами

Югорское правительство заключит соглашение с правительством Москвы , которое будет направлено на осуществление государственных и корпоративных закупок товаров, работ, услуг в электронной форме. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

По словам и. о. директора департамента государственного заказа Югры Александра Остапенко, соглашение заключается для установления стратегического партнерства, развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг в электронной форме, с использованием подсистемы Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы «Портал поставщиков».

На заседании губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что эта платформа, которая включает в себя данные более чем о 70 тысячах поставщиков, была одобрена на заседании Госсовета РФ

«Соглашение призвано расширить возможности югорских поставщиков для «выхода на рынок», плотно занятый крупными компаниями, позволит получить государственный или муниципальный заказ в открытой, конкурентной борьбе. Для органов власти такая работа позволит добиться качества закупок и бюджетной эффективности», — добавила Комарова.