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Опыт борьбы Приангарья с «черными» лесорубами Донской поручил распространить в других регионах
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Опыт борьбы Приангарья с «черными» лесорубами Донской поручил распространить в других регионах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На встрече также присутствовали сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также специалисты территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления и госучреждения «Заповедное Прибайкалье».
«Принятый в конце 2016 года региональный закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины» и реализация в Приангарье пилотного проекта по маркировке заготавливаемого леса дают свои результаты: с августа 2017 года по 1 апреля 2018 года объем незаконной заготовки древесины снизился на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2016-2017 годов», — рапортовал на совещании заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
Министр Донской положительную динамику этой данной проблемы в Иркутской области подтвердил и поручил распространить опыт «во всех лесных регионах России».
Фото РИА Новости
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