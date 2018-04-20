Матвиенко призвала поляков прекратить «политические пляски на костях»

В беседе с послом Польши Влодзимежем Марчяняком, Матвиенко подчеркнула, что политические пляски на костях, на прахе погибших людей ради политической конъюнктуры — это аморально. «Надо остановиться, оглянуться, сесть за стол и начать движение навстречу друг другу», — добавила председатель Совета Федерации, имея в виду снос в Польше памятников советским воинам.

При посещении Катынского мемориального комплекса в Смоленской области спикер Совфеда подчеркнула, что необходимо сохранять память об исторических событиях, какими бы тяжелыми они ни были, не позволяя фальсифицировать, переписывать историю.

Матвиенко возложила цветы к памятнику «Расстрел». «Трудно передать словами свои чувства. Здесь захоронены более 8 тысяч советских граждан, жертв политических репрессий, и более 4 тысяч польских офицеров, которые стали жертвами тоталитарного режима. И мы все сегодня склоняем головы перед ними», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что они ушли из жизни, но не ушли из нашей памяти, страны, народа. «Катынский мемориальный комплекс — это наша общая боль, общая скорбь», — сказала Матвиенко. Она напомнила известное изречение: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Сенатор подчеркнула, что нельзя забывать свою историю, какие бы тяжелые события в ней не происходили, извлекать уроки из произошедшего. «Это особенно важно сегодня, когда ряд государств пытаются фальсифицировать, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию», — подчеркнула она. Эти фальсификаторы, по словам спикера, не останавливаются ни перед чем. Они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, освобождал Европу и мир от фашизма. «Это варварство, это надо осуждать. Правда всегда пробьет себе дорогу», — подчеркнула глава Совфеда.