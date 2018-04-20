В ходе рабочей поездки в районы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Комсомольске-на-Амуре официально открыл работу выставки-ярмарки «Город Юности — бизнес и перспективы». Мероприятие проводится в инженерной столице во второй раз, но уже сейчас видно, что она интересна и как способ коммерсантам донести до горожан свои предложения, так и самим комсомольчанам. Ярмарку планируется сделать ежегодной.
— Я уже вижу, что здание спорткомплекса «Орлан» не вмещает желающих, это очень хороший посыл — значит, надо делать площади шире, — отметил Вячеслав Шпорт. — Здесь предприятия и компании не только из Комсомольска и Хабаровска, но и других дальневосточных регионов. Здесь и Санкт-Петербург, и участники из средней полосы России — это очень хорошо. В президентской программе развития Комсомольска отдельным пунктом стоит «содействие организации конгрессно-выставочной деятельности». Эта выставка — уже один из пунктов выполнения поручения президента. Оно встретило поддержку компаний, граждан и это — супер. Городу есть что показать, эта выставка может дать дорогу в открытии здесь новых небольших производств в территориях опережающего развития города Комсомольска-на-Амуре, где сегодня есть беспрецедентные льготы.
По оценке министра международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслава Дианова, в этом году желающих участвовать в ярмарке в Комсомольске было значительно больше. Представительная и разнообразная экспозиция дополнена солидной деловой программой — так по итогам первого мероприятия было заключено более 30 контрактов, планируется, что налаженных связей и заключённых сделок в этот раз будет больше. На ярмарке представлен обширный ассортимент продуктов, в основном местного изготовления, работают мастер-классы по различным народным ремёслам и даже по основам робототехники, презентованы возможности отдыха недалеко от Комсомольска — туристический комплекс «Холдоми» рекламировал йети со сноубордом в руках и губернатор Вячеслав Шпорт не смог устоять перед просьбой персонажа о совместной фотографии. Свои возможности представили как гиганты промышленности Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. Гагарина, так и небольшие пекарни и изготовители авторских сувениров. Изделие местных рукодельниц — плед, который вяжется на глазах зрителей и должен достигнуть размеров 2 на 2 метра, глава региона предложил продать с аукциона и поставил первую ставку — 1 тысячу рублей. После продолжительных торгов цена лота выросла до 20 тысяч и мастерицы заявили, что довяжут его до конца ярмарки — она завершится в 18.00 21 апреля.