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Концерт «Цветущая весна» пройдет на Михалковской
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Концерт «Цветущая весна» пройдет на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре «Радость» 21 апреля помимо субботника проведут концертную программу «Цветущая весна». Приглашаются все жители района Коптево.
Как сообщили организаторы, гостей также ждут танцы, мастер-классы по изготовлению украшений из фетра, кукол-оберегов, караоке и вкусные угощения. В рамках концерта выступят педагоги и воспитанники «Радости».
Начало уборки — в 10.00, развлекательной программы — в 11.00.
Вход свободный. Адрес центра «Радость»: ул. Михалковская, дом 22. Контактный телефон: 8 (499) 154-50-03. (ео)
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