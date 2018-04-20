Концерт «Цветущая весна» пройдет на Михалковской

В центре «Радость» 21 апреля помимо субботника проведут концертную программу «Цветущая весна». Приглашаются все жители района Коптево.

Как сообщили организаторы, гостей также ждут танцы, мастер-классы по изготовлению украшений из фетра, кукол-оберегов, караоке и вкусные угощения. В рамках концерта выступят педагоги и воспитанники «Радости».

Начало уборки — в 10.00, развлекательной программы — в 11.00.

Вход свободный. Адрес центра «Радость»: ул. Михалковская, дом 22. Контактный телефон: 8 (499) 154-50-03. (ео)