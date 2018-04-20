Российская экономика переходит на режим военного времени

Администрация Путина , находящаяся в жесткой конфронтации с Западом в связи с агрессией на Украине и военными действиями в Сирии , продолжает защищать российскую экономику. Чтобы выдержать санкционный удар, внимание фокусируется на сдерживании инфляции. Также Москва стремится вернуть на родину российские деньги, находящиеся за рубежом, предвидя сложность привлечения денежных средств на иностранных рынках. Наряду с конфронтацией с Западом в дипломатической сфере российская экономика также переходит на режим военного времени.

Чтобы снизить влияние внешнего давления, правительство России уделяло особое внимание сдерживанию роста цен. Сдерживающие меры Центробанка и политика импортозамещения в продуктовой сфере возымели эффект. Индекс потребительских цен составил в марте 2,4% по сравнению с прошлым годом, зафиксировавшись на рекордно низком уровне, при том, что Центробанк стремился к 4%. Несмотря на падение курса рубля из-за американских санкций, Центробанк полагает, что он сможет сохранить намеченный уровень инфляции.

В 2015 году потребительские цены резко выросли на 20% в результате обвала рубля, вызванного западными санкциями, введенными в связи с военной аннексией украинского Крыма . Эксперты полагают, что причина, по которой Центробанк придерживался консервативной финансовой политики, несмотря на давление политических и финансовых кругов, заключается в поддержке со стороны президента Путина, который опасается недовольства россиян, вызванного ростом цен. Российские власти также проводят политику сбалансированного финансирования: в бюджете на 2018 год были сокращены военные расходы, что происходит уже два года подряд.

Также власти приступили к спасению предприятий, связанных с Путиным, по которым хотят нанести удар американские санкции. В Калининграде Владивостоке были созданы внутренние офшорные зоны. Власти обсуждают возможность переноса в эти зоны компаний и капиталов, находящихся за рубежом, а также отмену налогообложения доходов, полученных за границей. Власти опасаются заморозки активов и сокращают также количество американских облигаций.

Эти антисанкционные меры совпадают с намерениями администрации Путина, которая прилагала усилия к возврату российских денег из-за рубежа. Стало известно, что перед президентскими выборами Путин распорядился подготовить список богачей, эмигрировавших в Великобританию , которые хотят вернуться в Россию при условии амнистии.

«Складывается впечатление, что санкции администрации Трампа, нацеленные на обеспеченных людей, совпадают с намерениями Путина», — отмечает экономист, работающий в крупном российском банке.

Российский лидер четко дал понять готовность противостоять Западу, продемонстрировав новые стратегические вооружения. При этом он выразил решимость провести технологическую инновацию собственными силами. Некоторые эксперты полагают, что источником капитала должны стать российские деньги, находящиеся за рубежом.

Доля государственных корпораций в ВВП достигла 60%; 70% финансирования осуществляют государственные банки. На фоне усиления изоляционизма также и в экономической сфере возможностей для обеспечения роста за счет частного сектора становится все меньше.