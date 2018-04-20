Топилин назвал число официально работающих в России граждан США 

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в России официально трудятся не более 100 граждан из США, передает «РИА Новости».
«У нас, на самом деле, работников американских сколько? Ну, 82, что ли, человека, или 100 человек. Очень мало официально», — сказал Топилин.
Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреля.
Одним из пунктов законопроекта был «запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов».