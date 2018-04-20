Топилин назвал число официально работающих в России граждан США

«У нас, на самом деле, работников американских сколько? Ну, 82, что ли, человека, или 100 человек. Очень мало официально», — сказал Топилин.

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреля.

Одним из пунктов законопроекта был «запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов».