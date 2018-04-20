В Калининграде прошла инаугурация нового мэра

Алексей Силанов 20 апреля официально вступил в должность главы Калининграда . Торжественная церемония состоялась в Доме искусств в Калининграде.

4 месяца назад, 7 декабря 2017 года, в подобной церемонии принимал участие Александр Ярошук , который затем объявил о сложении полномочий. Он, к слову, присутствовал на нынешней инаугурации.

После присяги Силанов получил нагрудный знак в виде герба Калининграда, выполненного из янтаря и металла.

Напомним, Алексей Силанов был избран главой города голосованием депутатов горсовета 18 апреля. За него отдали свои голоса 26 из 27 присутствовавших депутатов. Глава областного центра будет совмещать свои обязанности с должностью сити-менеджера.