Россия начинает информационное контрнаступление на Британию

Это будет, конечно, еще не Курск (начало полномасштабного наступления), и даже не Сталинград (поворот во Второй мировой войне), но, по крайней мере, битва под Москвой — планы по информационному блицкригу против России можно будет отправлять в шредер

Британка травила своих?

В войнах против соперника, превосходящего вас силой в разы, есть свои правила. Например, вместо того, чтобы лезть малыми силами напролом в атаку и попадать в катастрофу, нужно отсидеться в обороне, дождаться, пока противник ослабнет (в том числе и из-за совершенных им самим ошибок), а уж потом переходить в контрнаступление. Причем бить по самому слабому участку фронта.

Именно по таким лекалам сейчас развивается российско-британская информационная война. Соперники изначально были отнюдь не равны — Лондон превосходит Москву в области медиаоружия, тем более с учетом того, что за Британией стоят не только собственные медийные гиганты, но и вся западная пресса. Все вместе они развернули масштабное наступление на Россию в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери, а затем и в связи с обвинением Асада (а значит, и стоящей за ним России) в химической атаке на территории города Дума (Восточная Гута).

Наступление продолжается до сих пор — стало известно, что «большая семерка» требует от России «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». А в связи с применением химического оружия в Гуте против Москвы собираются вводить новые санкции. Более того, профессионалы словесной эквилибристики из помоечных западных СМИ уже пытаются привязать Восточную Гуту к Солсбери и позиционировать Россию как некоего «химического маньяка».

Однако в то же время наступление откровенно захлебывается — по причине крайне слабой логистической подготовки (ведь ставка делалась именно на масштабный блицкриг, поэтому не задумывались ни о создании надежных доказательств, ни о четкой стратегии поведения). И вот тут Россия переходит в наступление.

Целью российского информационного контрнаступления является, прежде всего, дискредитация официальной позиции правительства Ее Величества среди самих британских граждан. Словам Сергея Лаврова , даже подкрепленным разумом, Запад не верит — тамошнее общество уже убедили, что Россия есть зло, а потому все, что она скажет (даже то, что 2+2 = 4), является неправдой. Поэтому Кремль ссылается на западные информационные источники.

В частности, по «делу Скрипалей» Лавров привел результаты анализа проб отравляющего вещества, проведенные в известной швейцарской лаборатории. Там определили газ как BZ, который производится как раз на Западе. Применение этого газа объясняет, например, факт чудесного воскрешения Скрипалей — BZ предназначен не для ликвидации, а для выведения человека из сознания на определенное количество дней.

Гута лучше

Впрочем, информационное контрнаступление на фронте «дела Скрипалей» серьезно затруднено психологическими моментами. Отравление Скрипалей произошло на территории Соединенного Королевства , в ходе него оказались поражены британские граждане и (если верить официальной пропаганде Лондона) британская территория. И жесткие действия Терезы Мэй (включая возможные ошибки из-за поспешности) объяснялись ее обязательством по защите страны. Национальными интересами. Более того, британцам очень сложно поверить, что Мэй будет травить своих собственных граждан ради политических выгод.

А вот фронт в Восточной Гуте является куда более перспективным.

Во-первых, британское общество и политические элиты негативно относятся к перспективам непонятных интервенций в третьи страны, где у Британии нет особых интересов. У депутатов парламента есть неприятный опыт — в 2003 году тогдашний премьер Тони Блэр убедил их авторизовать вторжение в Ирак , а затем выяснилось, что никаких оснований для этого вторжения не было.

Именно поэтому, в частности, в 2013 году депутаты отказались давать разрешение на вторжение в Сирию . И не дали бы сейчас, если бы Мэй их спросила. Поэтому она и не спросила.

Теоретически имела право, но практически, учитывая отсутствия у нее большинства в парламенте, у нее не было легитимности для проведения такой акции. Поэтому 16 апреля Мэй была вызвана на ковер и оправдывалась перед депутатами, говоря о том, что она «не хотела, но выбора не было».

Депутаты упирали на то, что событие произошло в далекой Сирии и никаким образом не угрожает безопасности Соединенного Королевства. А значит, у Мэй не было никаких оснований для чрезвычайных мер, и тем более не было национального интереса бомбить Сирию непонятно за что. Как абсолютно верно отметил председатель комитета Палаты общин по вопросам обороны Джулиан Льюис , у Британии нет четкой стратегии в Сирии, и Королевские ВВС не должны становиться воздушной поддержкой сирийских джихадистов. Как не менее верно напомнил лидер лейбористов Джереми Корбин , Мэй отвечает перед парламентом Великобритании, а не перед капризами президента Соединенных Штатов

Какие ваши доказательства?

Все, что сейчас нужно оппозиции для организации политических похорон Терезы Мэй — это доказательство того, что историю с химоружием в Сирии подстроили британские спецслужбы.

И Москва постепенно подводит общество Британии к этим доказательствам. Сначала были сделаны просто заявления: так, министр Лавров заявил о том, что фейковая история в Думе была организована спецслужбой одной страдающей русофобией державой. Все сразу поняли, что речь идет о Великобритании, которая и финансирует «Белые каски». А тем, кто не понял, позицию МИД , конкретизировали в Минобороны России , назвав режиссера прямо. Так, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова , Москве «достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых „Белых касок“ оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации».

Затем позицию ужесточил представитель России в ОЗХО Александр Шульгин , заявивший, что у России есть неопровержимые доказательства.

Британцы, видимо, знают, что доказательства действительно есть, поэтому нервничают. И уже, например, предупреждают о возможной публикации информации, выкраденной с британских серверов российскими хакерами.

Если в ближайшее время миссия ОЗХО выпустит доклад о том, что никакого химического оружия в Восточной Гуте не применялось, а Россия докажет то, что все знают, — подшефность «Белых касок» британской разведке — то подданные Ее Величества поймут, что Тереза Мэй сфабриковала улики для удара по Сирии. Ведь психологического табу тут нет — его в свое время разрушил Тони Блэр, создав прецедент со сфабрикованными доказательствами химического оружия у Ирака.

Если Тереза Мэй будет обвинена в подтасовке фактов в Гуте, то проще будет разъяснять британцам, что она могла сфальсифицировать и «дело Скрипалей».

А ведь Москва не остановится — она пойдет дальше.