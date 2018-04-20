Липецкая область в 2018 году планирует увеличить производство овощей в два раза 

ЛИПЕЦК, 20 апреля. /ТАСС/. Овощеводы Липецкой области в 2018 году планируют увеличить производство овощей в два раза по сравнению с прошлым годом — до 80 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации области, отметив, что по итогам первого квартала текущего года регион занимает второе место по объему производства овощей в стране.
"По данным Минсельхоза РФ, Липецкая область по итогам первого квартала 2018 года занимает второе место в стране по объему производства тепличных овощей после Краснодарского края. В нынешнем году липецкие овощеводы планируют получить более 80 тыс. тонн продукции, в прошлом году область произвела 39,8 тыс. тонн", — сообщили в администрации.
По информации пресс-службы, в первом квартале овощеводы Липецкой области произвели 16 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что 6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Большая часть собранной продукции приходится на огурцы — 13,7 тыс. тонн. Помидоров выращено 2,1 тыс. тонн. Также получено 163 тонны баклажанов», — добавили в администрации области.
Отмечается, что роста объемов продукции удалось добиться за счет расширения посадочной площади: в 2017 году ввели в эксплуатацию свыше 50 га теплиц. Сегодня в регионе работают четыре крупных производителя — в Липецком, Данковском, Елецком и Усманском районах. Общая площадь теплиц превышает 102 гектара.
"До 2020 года общая площадь теплиц превысит 200 га, планируется получить почти 190 тыс. тонн овощей. Это перспективное направление, которое позволяет региону быть одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Мы успешно выполняем заявленный президентом России курс на импортозамещение продовольственной продукции", — подчеркнул глава администрации области Олег Королев.