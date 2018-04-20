Липецкая область в 2018 году планирует увеличить производство овощей в два раза

ЛИПЕЦК , 20 апреля. / ТАСС /. Овощеводы Липецкой области в 2018 году планируют увеличить производство овощей в два раза по сравнению с прошлым годом — до 80 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации области, отметив, что по итогам первого квартала текущего года регион занимает второе место по объему производства овощей в стране.

"По данным Минсельхоза РФ, Липецкая область по итогам первого квартала 2018 года занимает второе место в стране по объему производства тепличных овощей после Краснодарского края . В нынешнем году липецкие овощеводы планируют получить более 80 тыс. тонн продукции, в прошлом году область произвела 39,8 тыс. тонн", — сообщили в администрации.

По информации пресс-службы, в первом квартале овощеводы Липецкой области произвели 16 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что 6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Большая часть собранной продукции приходится на огурцы — 13,7 тыс. тонн. Помидоров выращено 2,1 тыс. тонн. Также получено 163 тонны баклажанов», — добавили в администрации области.

Отмечается, что роста объемов продукции удалось добиться за счет расширения посадочной площади: в 2017 году ввели в эксплуатацию свыше 50 га теплиц. Сегодня в регионе работают четыре крупных производителя — в Липецком, Данковском, Елецком и Усманском районах. Общая площадь теплиц превышает 102 гектара.