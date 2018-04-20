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В Доме романса проведут бесплатную лекцию
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В Доме романса проведут бесплатную лекцию 

Управа района Щукино 38 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В рамках проекта «Неделя IT ликбезов. Будущее сегодня» в среду, 25 апреля, в Доме романса, который находится в районе Щукино, состоится лекция «Человек как экономический субъект и объект».
— Человек в экономике будущего рассматривается не как фактор производства, человеческий капитал, а как цель функционирования экономики. Лекцию ведет доцент кафедры экономики и менеджмента МГСУ М. Кроль, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Начало в 15.00. Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 16+. Адрес Дома романса: ул. Берзарина, д. 20. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)
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