В Доме романса проведут бесплатную лекцию

В рамках проекта «Неделя IT ликбезов. Будущее сегодня» в среду, 25 апреля, в Доме романса, который находится в районе Щукино, состоится лекция «Человек как экономический субъект и объект».

— Человек в экономике будущего рассматривается не как фактор производства, человеческий капитал, а как цель функционирования экономики. Лекцию ведет доцент кафедры экономики и менеджмента МГСУ М. Кроль, — сообщили в пресс-службе Дома романса.

Начало в 15.00. Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 16+. Адрес Дома романса: ул. Берзарина, д. 20. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)