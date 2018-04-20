Алибаба купила производителя микрочипов C-SKY Microsystems 

Ханчжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — Китайский гигант интернет-торговли Алибаба /Alibaba Group Holding/ приобрел базирующуюся в городе Ханчжоу /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/ компанию-производителя чипов C-SKY Microsystems Co., Ltd. для того, чтобы повысить свои способности самостоятельно производить чипы, сообщили в Алибаба в пятницу.
Созданная в 2001 году Ханчжоуская компания специализируется на разработке и выпуске встроенных центральных процессоров.
"Нынешняя покупка является важным шагом Алибаба в деле развития производства чипов", — сказал главный технологический директор Алибаба Чжан Цзяньфэн.
Сделка поможет соединить ресурсы двух компаний.
Ранее Алибаба инвестировала в пять производителей микрочипов, включая американские компании Kneron и Barefoot Networks. -0-