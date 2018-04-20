Алибаба купила производителя микрочипов C-SKY Microsystems

Ханчжоу , 20 апреля / Синьхуа / — Китайский гигант интернет-торговли Алибаба / Alibaba Group Holding / приобрел базирующуюся в городе Ханчжоу /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/ компанию-производителя чипов C-SKY Microsystems Co., Ltd. для того, чтобы повысить свои способности самостоятельно производить чипы, сообщили в Алибаба в пятницу.

Созданная в 2001 году Ханчжоуская компания специализируется на разработке и выпуске встроенных центральных процессоров.

"Нынешняя покупка является важным шагом Алибаба в деле развития производства чипов", — сказал главный технологический директор Алибаба Чжан Цзяньфэн.

Сделка поможет соединить ресурсы двух компаний.

Ранее Алибаба инвестировала в пять производителей микрочипов, включая американские компании Kneron и Barefoot Networks. -0-