В Адыгее омбудсмен сообщил об итогах работы за 2017 год

Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял Уполномоченного по правам человека в РА Анатолия Осокина. Были обсуждены текущие вопросы и итоги работы омбудсмена за 2017 год.

Уполномоченный по правам человека в РА доложил о снижении числа обращений на 40%, что является результатом комплексной и тщательной работы органов власти республики, свидетельствует о возросшем уровне оказания адресной помощи гражданам.

Всего за прошлый год в аппарат Уполномоченного поступило 546 обращений, принято 387 человек. Практически все поступившие вопросы решены положительно.

В основном они связаны с нарушением социальных прав граждан, в частности, мер социальной поддержки. Более половины жалоб обращены к территориальным и федеральным органам власти в республике. Есть обращения в отношении муниципальных органов власти. И только незначительная часть вопросов связана с действием сотрудников органов республиканской власти.

Омбудсмен отметил серьезную поддержку со стороны руководства Адыгеи в решении тех или иных вопросов заявителей, к примеру, связанных с деятельностью газоснабжающей организации. По словам Анатолия Осокина, граждане почувствовали изменившуюся динамику в решении социально значимых направлений деятельности органов власти и эффективную работу по рассмотрению обращений граждан.

Мурат Кумпилов дал положительную оценку деятельности Уполномоченного по правам человека в республике. Руководитель региона подчеркнул, что аппарат омбудсмена является не только действенным механизмом в защите прав и законных интересов граждан, но серьезным инструментом для анализа насущных проблем, эффективности работы органов власти на местах.

«Мы изменили подход в работе по рассмотрению обращений граждан, используем различные каналы обратной связи с населением, в том числе и социальные сети. Результаты этой деятельности уже есть. И в дальнейшем республиканская власть будет принимать необходимые меры для предотвращения нарушений прав граждан. Это — основной ориентир в нашей работе, ведь за каждым обращением — люди, их проблемы. Поэтому перед каждым органом власти стоит задача — максимально поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — отметил Мурат Кумпилов.

В ходе встречи также были обсуждены аспекты дальнейшего взаимодействия, выработаны рекомендации по улучшению качества работы с обращениями граждан на муниципальном уровне, повышению правовой культуры населения.