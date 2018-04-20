Число обращений в аппарат омбудсмена в Адыгее в минувшем году снизилось на 40%

МАЙКОП , 20 апреля. / ТАСС /. Число обращений граждан в аппарат уполномоченного по правам человека в Адыгее в минувшем году снизилось на 40%, с жалобами на нарушение прав обратилось 546 человек, сообщил в пятницу в ходе встречи с главой республики Муратом Кумпиловым омбудсмен по региону Анатолий Осокин.

"За прошлый год в Аппарат на личный прием пришло 387 человек, поступило 546 обращений, что на 40% меньше, чем за 2016 год. И это является результатом комплексной работы органов власти республики, свидетельствует о возросшем уровне оказания адресной помощи", — уточнил Осокин.

Он пояснил, что практически все поступившие вопросы решились положительно. В основном, они были связаны с нарушением социальных прав граждан, в частности, мер социальной поддержки. Более половины жалоб обращены к территориальным и федеральным органам власти в республике. Есть обращения в отношении муниципальных властей, и только незначительная часть вопросов связана с действием сотрудников органов республиканской власти.

Глава Адыгеи дал положительную оценку деятельности уполномоченного по правам человека в республике. «Мы изменили подход в работе по рассмотрению обращений граждан, используем различные каналы обратной связи с населением, в том числе и социальные сети. Результаты этой деятельности уже есть», — сказал Кумпилов.